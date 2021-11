Norvège : un joueur victime d'une crise cardiaque en plein match

Le milieu de terrain islandais Emil Palsson s'est effondré soudainement. Son club, Sogndal, est dans l'attente de plus amples informations concernant l'état de santé de son joueur de 28 ans.











Le milieu de terrain islandais Emil Palsson s'est effondré sur le terrain lors d'une rencontre de deuxième division norvégienne lundi soir après avoir subi un arrêt cardiaque, a annoncé son club Sogndal. Le joueur de 28 ans est soudainement tombé au sol à la 12e minute de jeu lors d'un match face au club de Stjordals-Blink.





«Palsson a été réanimé avec succès, puis transporté par avion à l'hôpital de Haukeland pour des examens et un traitement plus poussés», a précisé le club dans un communiqué, confirmant que le milieu de terrain avait fait «un arrêt cardiaque». Les joueurs ont rapidement quitté le terrain et la rencontre a été suspendue alors que le personnel médical l'a entouré pour le réanimer. Il a ensuite été évacué.













L'accident fait écho à celui vécu par le Danois Christian Eriksen lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande à l'Euro en juin. Le joueur s'était alors effondré de la même manière en première période avant d'être réanimé.