Nouveau Cng de Viêt Vo Dao : Le Président, Maham Ka décline sa feuille de route

Président du Cng de Viet Vo Dao, Maham Ka

Les 15 années passées sous la bannière du Comité national de promotion (Cnp) , n’ont pas suffit au Vovinam Viêt Vo Dao, de rayonner au Sénégal. Cette discipline des arts martiaux a connu des difficultés dues au manque de local, de matériel logistiques entre autres problèmes, qui ont impacté le niveau des pratiquants ces derniers temps.





Ces préoccupations amplifiées par le Covid-19 ont amené le Viêt Vo Dao au bord du gouffre. Ce sont les raisons qui ont poussé le ministère des sports à ériger récemment le Cnp en comité national de gestion pour redorer le blason de la discipline. La nouvelle structure est dirigée par Me Maham Ka.