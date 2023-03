Nouvelle défaite pour Tony Yoka qui s'incline face à Carlos Takam

Dix mois après sa défaite face à Martin Bakole, Tony Yoka a souffert contre son compatriote Carlos Takam, ce samedi. Après 10 rounds intenses, les arbitres ont décidé de donner la victoire à son adversaire.



Briller au Zénith de Paris, ou couler à pic en encaissant une deuxième défaite d'affilé. Voilà le scénario binaire qui s'est ouvert ce samedi soir, à l'heure de sortir de son vestiaire pour Tony Yoka. Pas loin de là Carlos Takam, dans un autre vestiaire, semblait recueilli tel un bouddha, habitué aux grands chocs. C'est lui qui s'est présenté sur le ring en premier, très relax, peignoir ouvert sur son torse puissant et en sueur.



Yoka, ne semblant pas écrasé par le poids de l'enjeu, s'était autorisé une apparition dans la salle, aux environs de vingt heures, pour assister au combat de son petit frère Victor. Lunettes noires sur les yeux, casque audio sur les oreilles, il a même consenti à prendre des selfies avec des spectateurs. Comme un début d'opération de reconquête du public. Ce samedi, il n'y est pas parvenu, montrant des limites inquiétantes dans sa stratégie d'accepter l'affrontement.



D'entrée, Yoka a tenté de prendre le centre du ring, d'allonger son jab pour imposer sa distance et se rassurer. Takam l'a observé un temps, plutôt passif, déclenchant quelques salves à mi-distance. Yoka, appliqué, gardait les mains hautes. Dans le deuxième, round, Takam parviendra à placer une première droite circulaire. Yoka va accepter les échanges, pour signifier à Takam qu'il ne refuse pas le combat. Dès que Takam veut engager un corps à corps, il pose ses mains sur sa ceinture scapulaire pour le rabaisser à la manière de Vladimir Klitchko.



À partir du 3e round, Takam va se mettre en chasse, s'attacher à cadrer Yoka. Ce dernier le touchera le premier, d'une droite. Takam, lui, tente de l'éprouver avec des crochets dans les flancs. Puis d'une droite pleine tête au 4e. Yoka encaisse aussi un crochet gauche au foie et accepte les échanges durs, la bave aux lèvres. Joue sur la remise. Yoka sera ouvert à l'arcade gauche sur un choc de têtes involontaire. Au 6e round, Takam commence à boxer bouche ouverte, mais c'est lui qui éprouve Yoka et engrange les points.



Au 7e round, sur un crochet droit, Takam envoie valser le protège-dents de Yoka. Ce dernier, bien que valeureux, ne parviendra jamais à imposer sa boxe face à Takam. À l'issue des dix rounds, le champion olympique s'inclinera par 2 juges à 1.



« Je veux juste remercier tout le monde, a déclaré Yoka au micro de Canal. Dix mois que je n'ai pas boxé, je voulais donner un vrai combat au public. Félicitations à Carlos, ce soir a été plus fort. Cette année, je suis très déçu. On a préparé ce combat depuis novembre, on a fait de grosses prépas lui comme moi. J'ai eu une petite baisse pendant le combat, je l'ai ressenti. Lui a commencé à baisser physiquement vers le 6-7e round. Je voulais faire plaisir au public, avec un gros combat. Avec une victoire face à un adversaire de référence. Bon... J'ai progressé sur certains aspects, mais pas assez, il faut que je retourne au boulot. »



« Tony, c'est le futur de la boxe en France, moi je crois en lui. J'ai beaucoup travaillé pour ce combat, plus que face à Joshua. Je suis fan de Tony. »

Carlos Takam



Ce combat franco-français était l'occasion, pour la boxe tricolore, d'un passage de relais entre deux générations de poids lourds formés ici : Carlos Takam, 42 ans (désormais 40 victoires, 7 défaites, 1 match nul) et Tony Yoka, 30 ans (11 victoires, 2 défaites).



« Si Tony perd, on perd tous », confiait, en frémissant un responsable fédéral, anticipant un sévère obscurcissement de l'horizon en cas de défaite du champion olympique.



Peut-être, mais grand seigneur, Takam a déclaré : « Tony, c'est le futur de la boxe en France, moi je crois en lui. J'ai beaucoup travaillé pour ce combat, plus que face à Joshua. Je suis fan de Tony. » Carlos Takam a fait sa carrière en étant l'invité surprise, celui qu'on n'attendait pas. À l'inverse, Tony Yoka n'a pas répondu aux attentes suscitées depuis son titre olympique des super-lourds, en août 2016 à Rio.



Ce matin, son réveil va être pénible et on ne peut s'empêcher de penser à l'Anglais Audley Harrisson, sacré champion olympique de la catégorie en 2000 aux Jeux de Sydney qui, malgré les moyens énormes mis par la BBC pour l'accompagner, aura raté son passage chez les professionnels et ne remportera jamais un titre majeur.