Nouvelle “humiliation” pour Griezmann: son aventure au Barça tourne au cauchemar

Antoine Griezmann, Baça

Le Barça a perdu gros en concédant le partage face à l’Atlético Madrid. Antoine Griezmann a connu une nouvelle soirée compliquée. Non pas à cause de sa prestation sur le terrain, mais en raison de la décision de Quique Setien de le faire monter au jeu seulement quelques secondes.

La première saison d’Antoine Griezmann sous le maillot du Barça est très délicate. Le Français rencontre plusieurs soucis d’intégration dans le vestiaire, où les médias évoquent des relations glaciales avec Lionel Messi, et sur le terrain, où il ne s’épanouit pas sur l’aile gauche et peine à s’adapter à ses coéquipiers. Et son entraîneur Quique Setien commence à se lasser de ses prestations décevantes.





Pour la troisième fois sur les quatre derniers matchs, le Français s’est assis sur le banc des remplaçants au coup d’envoi contre l’Atlético. Il n’est entré en jeu qu’à la… 90e minute, pour les quatre minutes de temps additionnel. Se passer d’un joueur de sa trempe pour un match aussi important est un choix fort de la part du technicien, surtout que Griezmann devait être particulièrement motivé à l’idée de retrouver son ancien club.





Setien: “Je ne vais pas lui présenter mes excuses”

Une gestion qui interpelle et qui montre que le Français se retrouve de plus en plus isolé en Catalogne. “J’ai envie de chialer sérieux, deux minutes”, a réagi son frère avant de supprimer son tweet. Les médias espagnols et français évoquent “une humiliation” ce mercredi matin. L’entraîneur Quique Setien ne partage pas cet avis.





“C’est un joueur important, c’est vrai que c’est dur de le faire entrer ainsi, pour un joueur de son niveau. Mais les circonstances m’ont obligé à faire cela. J’aurai pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais tu as toujours l’espoir qu’un joueur comme lui peut faire une action ponctuelle qui te permette de gagner le match. Demain, je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c’est une décision que je dois assumer, mais je suis sûr que c’est une décision qu’il comprendra”, a-t-il expliqué en conférence de presse.