Nouvelle polémique autour du Mondial: un ambassadeur qatari qualifie l’homosexualité de “dommage mental”

Un ambassadeur qatari de la Coupe du monde a qualifié l'homosexualité de "dommage mental", dans une interview diffusée mardi sur la chaîne publique allemande ZDF." Pendant la Coupe du monde, beaucoup de choses vont arriver ici dans le pays. Parlons des gays", a déclaré Khalid Salman, ancien international qatari et ambassadeur du Mondial-2022.

"Le plus important, c'est que tout le monde acceptera qu'ils viennent ici, mais ils devront accepter nos règles", ajoute M. Salman dans cet extrait d'une interview qui sera diffusée en intégralité mardi soir sur ZDF.

L'homosexualité, "c'est +haram+" (ce qui signifie "interdit", NDLR), estime-t-il. "C'est +haram+ car c'est un dommage mental", ajoute M. Salman, avant d'être interrompu par un attaché de presse.

L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani avait assuré le 21 septembre que tous les supporters seraient accueillis "sans discrimination" lors du Mondial de football organisé dans son pays (20 novembre-18 décembre), dans une volonté apparente de rassurer sur l'accueil des visiteurs LGBTQI+.

L'homosexualité est illégale dans cet État du Golfe et les organisateurs du Mondial se sont efforcés de rassurer en affirmant que les couples homosexuels ne seraient pas inquiétés lors du tournoi. La FIFA avait réaffirmé de son côté que les drapeaux arc-en-ciel, symboles de la communauté LGBTQI+, seraient autorisés autour des stades.

Les capitaines de plusieurs équipes européennes - dont celles d'Angleterre, de France et d'Allemagne - porteront des brassards aux couleurs arc-en-ciel avec le message "One Love" dans le cadre d'une campagne anti-discrimination.

"Most important thing is that everyone will accept that you come here. But they will have to accept our rules,” 2022 FIFA World Cup ambassador Salman said.

"It's haram. I'm not a strict Muslim. But why is it haram? It's damage in the mind."

How welcoming.https://t.co/bedLyuFyUb