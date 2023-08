[Focus] Nouvelle prise saoudienne, Sadio Mané se lance dans l'inconnu à 31 ans









Nouvelle prise de choix de l'offensive saoudienne sur le foot mondial, le joueur phare du Sénégal Sadio Mané s'est engagé mardi avec le club d'Al-Nassr, où il évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo, loin des projecteurs européens, dans un championnat au niveau encore incertain.





Après les Ballons d'or Karim Benzema (2022) et Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017), l'Arabie saoudite a lavé l'affront du refus de la mégastar Lionel Messi (Ballon d'or 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) en s'offrant Sadio Mané, deuxième du Ballon d'or 2022 derrière Benzema.





Ni le Bayern, ni Al-Nassr ne précisent la durée du contrat mais la presse allemande évoque un engagement sur 3 saisons pour le champion d'Afrique 2022 et vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool en 2019, soit une de plus que "CR7", qui a rejoint l'Arabie saoudite en janvier 2023 pour deux saisons.





Les médias saoudiens parlent d'un transfert estimé autour de 30 millions d'euros pour les finances du "Rekordmeister", avec un salaire annuel de 40 millions d'euros pour le trentenaire sénégalais, plus 10 millions d'euros de bonus éventuels qui pourraient lui être versés en fonction des résultats du club saoudien.





Saison tourmentée





Après une saison tourmentée au Bayern Munich, Mané quitte ainsi la Bavière par la petite porte, n'ayant pas répondu aux attentes qu'avaient suscitées son arrivée à l'été 2022.





Annoncé comme le successeur de Robert Lewandowski, si ce n'est à la pointe de l'attaque munichoise, du moins comme la tête d'affiche de l'effectif, Mané a connu des débuts tonitruants sur les premières semaines à l'été 2022, mais ne s'est jamais montré décisif avec le Bayern par la suite.





Son passage à Munich restera toutefois marqué par sa vive altercation avec Leroy Sané mi-avril dans le vestiaire de l'Etihad Stadium à Manchester, après la défaite contre City (3-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions.





"Les adieux avec le club me font mal. J'aurais souhaité une autre fin. Je sais que j'aurais pu aider cette équipe cette saison. Je voulais le montrer à tous", a expliqué l'attaquant à Sky Sports.





CAN à venir





Mané est le dernier d'une longue liste de joueurs prestigieux ayant répondu aux sirènes des pétrodollars saoudiens, à l'image de CR7, Benzema (Al-Ittihad), mais aussi son compatriote sénégalais Kalidou Koulibaly (Al Hilal), de l'Algérien Riyad Mahrez (Al-Ahli) ou du Brésilien Roberto Firmino (Al-Ahli).





Après six saisons sous les couleurs des Reds de Liverpool où il a disputé ses meilleures années de 2016 à 2022 (champion en 2020, vainqueur de la Coupe en 2022, de la Ligue des champions de la Supercoupe d'Europe et du Mondial des clubs en 2019), et une saison au Bayern, le "joueur africain de l'année" 2019 et 2022 s'exile ainsi loin des projecteurs.





Star de la sélection sénégalaise, Mané a porté les "Lions" pour la première fois au sommet du continent africain en janvier 2022, et voudra réaliser le doublé en janvier 2024 en Côte d'Ivoire lors de la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Un "back-to-back" rare, que seuls l'Égypte (1957/59 et 2006/08/10) et le Cameroun (2000/02) ont réalisé.





Reste à savoir si le niveau du championnat saoudien, certes rehaussé avec l'arrivée de ces mégastars, pour certains en pré-retraite, lui permettra de conserver le niveau pour continuer à jouer un rôle prépondérant en sélection.





Privé de Mondial-2022 après sa blessure au péroné droit qui l'a tenu éloigné des terrains de début novembre 2022 à fin février 2023, Mané voudra probablement pousser jusqu'à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il aura alors 34 ans.