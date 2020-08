Nouvelle recrue du Barca : Le premier mot de Moussa Ndiaye

Tout nouveau joueur du Fc Barcelone, l’international Sénégal des moins de 20 ans, Moussa Ndiaye s’est prononcé sur son transfert. L’ancien pensionnaire du centre de formation d’Aspire ne cache pas son sentiment de satisfaction après avoir rejoint la Catalogne.





‘’Il y avait beaucoup de questions autour de mon transfert, mais il fallait être patient. Maintenant c'est fait. Mon agent a travaillé pour qu'on trouve ce qu'il y a de mieux pour moi et pour ma progression. Le Barcelone c'est un club qu'on ne peut pas refuser. Je suis heureux de rejoindre un club historique qui compte le meilleur joueur dans ses rangs’’, lance-t-il sur le file de footsenegal.com.





Le défenseur sénégalais se dit conscient de ce qui l’attend sous ses nouvelles couleurs. ‘’Je sais qu'il va y avoir beaucoup de questions et d'attentes autour de moi, mais je ne me mets pas la pression. Je vais tout faire pour montrer de quoi je suis capable avec l'équipe B. C'est une grande fierté, mais le plus difficile commence, car dans des clubs de haut niveau comme le Barça, il faut être à la hauteur’’, confie-t-il.