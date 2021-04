O2020 : L’AFRIQUE DU SUD, L’EGYPTE ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS DES GROUPES RELEVÉS

Les représentants de l'Afrique aux JO dans un groupe relevés

Les trois représentants africains au tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo reportés de 2020 à 2021 en raison du Covid-19 doivent batailler ferme en raison de la qualité des adversaires qui leur feront face lors de la phase de groupe dont le tirage au sort a eu lieu, dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans le groupe A, en plus du pays organisateur, le Japon, l’Afrique du Sud, médaillée de bronze à la CAN U23, sera opposée au Mexique et à la France.

Dans le groupe C, l’Egypte aura comme adversaires, l’Espagne, l’Argentine et l’Australie.

Dans le groupe D, en sus du Brésil, la Côte d’Ivoire, médaillée d’argent à la CAN U23, évoluera aux côtés de l’Allemagne et de l’Arabie Saoudite.

Le groupe B, qui regroupe la Nouvelle Zélande, la Corée du Sud, le Honduras et la Roumanie, semble être le plus équilibré.

Après avoir brillé aux JO de 1996 et 2000 avec le Nigeria et le Cameroun, médaillés d’or, l’Afrique a marqué le pas ces derniers temps même si le Sénégal était arrivé en quarts de finale, lors de sa première participation en 2012.