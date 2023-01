Odcav Keur Massar- Zone 2 : Manko et And Jubo complètent le carré d'as

ASC Manko et ASC And Jubo ont décroché leurs tickets pour les demi-finales de la zone 2 de l'Odcav de Keur Massar en dominant respectivement Set loxo et Lakalé. Le finaliste de l'édition précédente a assuré sa qualification dès le début de la partie.