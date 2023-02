Odcav Pikine -Finale Zone 1:ASC Cité Police remporte son premier trophée

La finale de la zone 1 de l'Odcav de pikine a eu lieu le vendredi 10 mars au stade Alassane Djigo de Pikine. C'est dans un stade plein comme un œuf où s'est tenue la rencontre entre ASC Jamano et Cité Police . Et pour ne pas manquer ce rendez-vous inhabituel, plus de quatre mille spectateurs ont assisté à ce match.

Dès le début de la partie, Jamano a commencé à faire douter son adversaire . Cité Police dépassée par le rythme imposé par Jamano cède du terrain au fil du temps. Un match très difficile au cours duquel l'outsider a failli perdre . L'ASC Jamano s'est faite peur en première période en livrant une copie très propre. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un score nul et vierge .