Odcav Pikine : L'ASC Espoirs suspendue provisoirement, la police saisie

Suite aux évènements malheureux et aux dégâts constatés à la fin du match ASC Yeewu-ASC Natangue le dimanche 8 octobre 2023 au stade Alassane Djigo, l'Odcav de Pikine informe de la suspension provisoire et à titre conservatoire de l'ASC Espoirs.





En effet, une enquête disciplinaire sera ouverte, dès aujourd'hui, par la zone, en sus du rapport de la police pour situer toutes les responsabilités face à ces forfaitures qui n'honorent pas le mouvement Navetane.





Dans une note, le Comité directeur de l'ASC Yeewu tient à exprimer sa profonde préoccupation et son désarroi face aux actes de violence et de destruction des voitures, maisons, magasins et lieux de commerce qui ont eu lieu dimanche dernier, par des supporters de l'ASC Espoirs. Il accuse cette ASC de venir perturber leur quartier en proférant des chants insultants.