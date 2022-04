Officialisé coach de Man United: Erik ten Hag déterminé à rehausser le Red Devils

Erik ten Hag, coach de Manchester United

Manchester United a officialisé, jeudi, l'arrivée au poste de manager du Néerlandais Erik ten Hag. Il va donc quitter l’Ajax pour succéder l’Allemand Ralf Rangnick qui assurait l’intérim depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjaer.





Ten Hag se dit heureux de son nouveau poste. "Je suis heureux que tout ait été finalisé et que ce soit enfin officiellement annoncé. Il était important de rester transparent’’, dit-il.





Le nouveau manager de Man U, 20 fois champions de Premier League et 3 fois vainqueur de la Ligue des champions, hérite d’une équipe qui traverse des moments difficiles (6e avec 54 points en championnat)





‘’Je tiens à dire que c'est un grand honneur d'être nommé manager de Manchester United et je suis vraiment excité par ce nouveau challenge. Je connais la grande histoire de ce club et la passion de ses fans, et je suis déterminé à développer une équipe capable de leur amener le succès qu'ils méritent’’, promet Erik ten Hag.