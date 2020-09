Officiel : Carrasco signe à l'Atlético jusqu'en 2024

Retourné à l'Atlético Madrid l'hiver dernier sous forme de prêt, l'international belge Yannick Carrasco s'est engagé pour quatre ans avec le club madrilène.











Carrasco n'appartient plus au Dalian Yifang. Le club chinois a trouvé un accord avec l'Atlético Madrid pour le transfert définitif de l'ailier belge de 26 ans. Ce dernier était revenu à l'Atlético en janvier dernier et a disputé 16 matches sur la demi-saison pour un but et quatre passes décisives. Le montant du transfert n'a en revanche pas filtré pour le moment.