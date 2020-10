Officiel : Eric-Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr signent au Bayern Munich

Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG) et Bouna Sarr (OM) ont rejoint le Bayern Munich, en ce dernier jour de mercato.







Le Camerounais arrive libre du PSG et signe pour un an avec le champion d'Europe en titre. Tandis que Bouna Sarr a paraphé un contrat de 4 ans et contre 10 millions d'euros.





Une bonne nouvelle pour L'OM qui du coup enregistrera l'arrivée de Cuisance.