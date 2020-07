Officiel : Neuvième titre de suite pour la Juventus

Victorieuse de la Sampdoria ce dimanche soir 2-0 grâce à notamment un but de Cristiano Ronaldo, la Juventus a décroché le titre de champion d’Italie à deux journées de la fin. C’est le neuvième Scudetto de suite pour les Turinois, qui n’ont plus cédé leur couronne depuis plus de 3000 jours.