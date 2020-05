OL : Aulas va attaquer l'OM et Eyraud devant la justice !





Opposé ouvertement à la suspension définitive de la saison 2019-2020 de Ligue 1, confirmée la semaine dernière par la Ligue de football professionnel en raison de l'épidémie du coronavirus, le boss du club rhodanien a enfoncé le clou dans les colonnes de L'Equipe.





En froid avec son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud, qui avait contesté sa proposition d'une saison blanche, Jean-Michel Aulas prévoit d'attaquer le président phocéen devant la justice. "Il n'y a pas eu d'insultes au CA avec Eyraud comme l'a dit Raymond Domenech.





Il a fait un pamphlet dans le JDD gravissime qui fera l'objet d'une plainte en diffamation. Quand on attaque ma dignité et mes qualités humaines, je réplique. Mais au-delà de ça, l'OM a fait une bonne saison. Parfois, quand on ne joue pas en Europe, on peut se consacrer au championnat... Sinon, pourquoi j'en voudrais à l'OM sur cette décision d'arrêter le championnat ?





J'imagine que ce n'est pas l'OM qui a décidé ça." La passe d'armes entre les deux dirigeants dure depuis des semaines et la fin de saison qui a été annoncée ne semble pas arranger les choses, bien au contraire. Jean-Michel Aulas, jamais à court d'idée pour trouver une solution afin d'envoyer l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe, se trouve opposé à son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud qui, qualifié directement pour la Ligue des Champions, compte bien défendre également ses intérêts.