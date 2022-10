Suicide de son ex compagne : de lourdes accusations planent sur Jerome Boateng

Jérôme Boateng et les lourdes sanctions

Une enquête de médias allemand met en cause Jérôme Boateng après le suicide de son ex-compagne. Le joueur lui aurait fait signer une clause de confidentialité.





Jérôme Boateng fait face à de lourdes accusations. Déjà jugé pour des faits de violences conjugales envers une ex-compagne, l’international allemand est désormais mis en cause dans le suicide d’une de ses anciennes petite-ami. Les journaux Correctiv et Süddeutsche Zeitung s’interrogent sur la mort de Katarzyna Lenhardt le 9 février 2021. En effet, la mère de la jeune femme accuse Jérôme Boateng d’avoir fait signer un contrat de confidentialité à cette dernière deux semaines avant le passage à l’acte.





Katarzyna Lenhardt aurait confié à sa mère avoir été obligé de signer ce document sous la contrainte du joueur, dans lequel elle s’engageait à ne pas dévoiler d’informations sur sa relation avec Boateng et à supprimer tout élément numérique et matériel en lien avec l’affaire. Katarzyna Lenhardt aurait été frappé par le défenseur central selon le témoignage de sa mère, dans la même soirée et à plusieurs reprises De son côté, l’avocat du joueur assure que la clause de confidentialité fut à l’initiative de la femme de 25 ans.





Une semaine avant le suicide de Katarzyna Lenhardt, Jérôme Boateng avait donné une interview à Bild dans laquelle il accusait son ex-compagne de lui faire du chantage. Celle-ci aurait donc été dans l’incapacité de se défendre en raison de la clause qui ne la concernait uniquement. Quelques jours plus tard, Katarzyna Lenhardt s’est donné la mort.