OL : Tony Parker veut amener Lyon au même niveau que le Real et le Barça !

Alors qu'il est pressenti pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la présidence de Lyon, Tony Parker ne manque pas d'ambition, lui qui veut "faire connaître l’OL comme le Real et le Barça".











Alors que Tony Parker se présente de plus en plus comme le futur successeur de Jean-Michel Aulas, en tant que président de l’OL, il a franchi un nouveau cap ce vendredi en intervenant sur la chaîne officielle du club, OL TV. Invité de l’émission OL Night System, l’ancien basketteur en a profité pour faire part de ses ambitions en tant que futur dirigeant des Gones : « Je connais l’importance de ce rôle et je ne le prends pas à la légère. Jean-Michel Aulas est quelqu’un que je respecte énormément. Il a fait quelque chose d’unique. J’aimerais juste l’amener au niveau international maintenant, faire connaître l’OL comme un Real, comme un Barça, que ce soit une marque reconnue. »









TP veut développer le côté international de l’OL, en jouant notamment sur son image de star du basket-ball : « J’ai encore beaucoup d’ambitions, tout comme Jean-Michel Aulas. C’est illimité ce qu’on peut faire. Je suis vraiment excité à l’idée de continuer à faire grandir ce club à l’international. Mes premières missions étaient le rachat d’un club aux États-Unis, ce qui a déjà été fait (OL Reign), d’un club en Chine mais aussi de faire connaître le groupe à l’international. Je vais faire des interviews aux États-Unis dans ce sens. Il n’y a pas que le foot et le basket. Il y a le esport et le tennis qui va arriver. Il faut juste être patient pour monter petit à petit. »