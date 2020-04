OL : Un retour ? Rémi Garde prévient Jean-Michel Aulas

Sauf improbable retournement de situation, Rudi Garcia sera toujours l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine.







Qualification en coupe d’Europe ou pas selon le classement final choisi par les présidents de Ligue 1, l’ancien entraîneur de l’OM devrait conserver sa place. Effectivement, on imagine mal Jean-Michel Aulas renvoyer le technicien français moins de six mois après son arrivée et alors qu’il n’a pas eu l’occasion de défendre ses chances jusqu’à la fin du championnat. La piste Lucien Favre, qui plaît à certains dirigeants de Lyon, risque donc de rester en sommeil pour l’instant. Tout comme celle menant à Rémi Garde, qui avait été évoquée pour succéder à Bruno Genesio puis à Sylvinho.





Néanmoins, celui qui a officié sur le banc de l’OL entre 2011 et 2014 reste ouvert à un retour du côté de l’Olympique Lyonnais comme il l’a indiqué sur la chaîne TV officielle du club rhodanien. « C’est toujours difficile de répondre à une telle question (sur un retour). Il faut beaucoup de paramètres pour que cela se produise. Je suis parti de l'OL et je m'en suis expliqué. Je n'avais rien contre l'OL et les personnes qui travaillaient à ce moment-là. C'était une réponse à une situation personnelle. Cela avait été plus ou moins bien pris à l'époque. Mon amour de l'OL est toujours le même depuis mon enfance. Je dirais donc pourquoi pas revenir à l'OL » a confié celui qui a ensuite été sur le banc de l’Impact Montréal au Canada avant de céder sa place à Thierry Henry. Actuellement sans club, Rémi Garde sera en tout cas à l’écoute de toutes les offres en Ligue 1 dans les prochains mois. En tout cas, même si l'heure n'est pas à sa candidature, Jean-Michel Aulas est prévenu, son ancien milieu de terrain sera toujours chaud pour revenir au bercail.