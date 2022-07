Oliver Kahn sur le sacre de Mané : « Le Bayern Munich n'a jamais eu de footballeur africain de l'année... »

Un peu plus dans la légende. Grâce à ce deuxième titre de meilleur joueur africain de l’année, Sadio Mané intègre et s’installe, un peu plus confortablement, dans le panthéon des légendes du football africain.





Après cette distinction, nombreuses sont les personnalités qui ont félicité le footballeur. Parmi elles, figurent le gardien légendaire allemand Oliver Kahn. L’homme, par ailleurs président du club, a déclaré : « nous sommes très heureux du prix Sadio Mané. Le Bayern Munich n'a jamais eu de footballeur africain de l'année dans ses rangs dans sa longue histoire, ce qui est un honneur particulier pour notre club ».