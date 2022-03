Olympiakos : Pape Abdou Cissé blessé

Après les gardiens de but Seny Dieng et Alfred Gomis, le Sénégal pourrait enregistrer un autre forfait en vue de la double confrontation contre l’Egypte en barrages du Mondial 2022.



Pape Abdou Cissé, convoqué par le sélectionneur national, Aliou Cissé, à la différence des deux autres, s’est blessé hier, dimanche 20 mars.



Le défenseur de l’Olympiakos (Grèce) a quitté ses coéquipiers à la 30e minute du face-à-face entre son équipe et PAS Giannina.



Cissé est touché au genou droit, mais aucune information n’est encore disponible sur la nature exacte de sa blessure ni sur la durée de son indisponibilité.