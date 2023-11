Olympique lyonnais : Grosso écarté du banc

L'Olympique lyonnais a publié un communiqué annonçant écarter son entraîneur Fabio Grosso. Une décision qui pourrait aboutir à une rupture du contrat du technicien italien.















"Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l’équipe professionnelle, actuellement 18ème de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta", lit-on le document.