OM : Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde, selon Igor Tudor

Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Igor Tudor a fait part de son admiration concernant Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le technicien croate estime qu'il est le meilleur joueur du monde.











Kylian Mbappé fait l'unanimité même chez le rival ! La star parisienne, désignée récemment capitaine de l'équipe de France, réalise une nouvelle saison où il explose les compteurs et les records (31 buts et 8 passes décisives en 31 matchs TCC). Une forme étincelante qui avait notamment fait très mal aux Marseillais lors du Classique au stade Vélodrome, le 26 février dernier (0-3). Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, ce soir-là, la prestation du Bondynois n'est pas passé inaperçue auprès d'Igor Tudor.