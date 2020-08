OM: le club porte plainte contre deux supporters du psg

L’OM a décidé ce samedi de porter plainte contre deux supporters du PSG après les avoir vu cracher ou uriner sur le Vélodrome quelques jours avant la finale de Ligue des champions du club parisien face au Bayern Munich.



Véritable fournaise les jours de match, le stade Vélodrome semble plus calme pendant l’intersaison et deux fans du PSG ont choisi d’en profiter pour provoquer le club phocéen sur les réseaux sociaux à l’approche de la finale de Ligue des champions entre les Franciliens et le Bayern Munich (dimanche dès 21h). L’OM a confirmé à RMC Sport avoir porté plainte samedi contre les deux supporters en question.





L’OM regrette "des provocations de la part de touristes"





A l’heure où plusieurs personnalités comme Bernard Tapie ou la ministre Roxana Maracineanu ont appelé toute la France à soutenir le PSG pour sa finale européenne, le club marseillais ne veut pas laisser passer l’affront des deux touristes parisiens dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux.





"Le contexte est tendu actuellement, en raison de la finale de Ligue des champions qui arrive mais aussi de provocations de la part de touristes qui ont pu se filmer en train de cracher ou d’uriner sur le Vélodrome ou l’emblème de l’OM, a ainsi expliqué le récent dauphin du PSG en Ligue 1. […] Nous poursuivrons toute personne coupable de tels agissements."





Une semaine tendue entre supporters





Après une semaine agitée où la victoire du PSG contre Leipzig (3-0) a entraîné des débordements à Marseille entre supporters parisiens et marseillais, l’OM a tenu à rappeler que ses fans n’étaient pas les seuls responsables.





La situation a atteint un tel degré que le préfet de police des Bouches-du-Rhône a un temps voulu interdire le port du maillot du PSG à Marseille avant d’abroger son arrêté face au tollé. Entre le duel sportif et la bêtise de certains supporters, la rivalité entre Parisiens et Marseillais semble avoir de beaux jours devant elle.