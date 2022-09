OM : le jet privé, l’agent injoignable, la colère de Leeds..., tout sur le transfert raté de Bamba Dieng à Nice

L’attaquant sénégalais (22 ans), courtisé depuis des semaines par Lorient, était annoncé hier, jeudi, proche de Leeds avant que le club azuréen rafle la mise. Mais la visite médicale viendra tout remettre à plat. Retour sur la folle journée pour le jeune Lion (22 ans).



L’Olympique de Marseille (OM) et Nice étaient tombés d’accord pour le transfert de Bamba Dieng hier, jeudi, dernier du mercato estival. Côté marseillais, on parle d’une indemnité de 12 millions d’euros plus des bonus. Des sources azuréennes avancent, pour leur part, 12 millions d’euros, bonus compris (9 millions+3 de bonus). Mais l’opération a avorté à cause d’un problème à un genou décelé au moment de la visite médicale de l’attaquant sénégalais.



D’après le quotidien français L’Équipe, qui donne ces informations, l’OM parlait d’un souci «mineur» et espérait une signature de Bamba Dieng comme «joker» à Nice, qui pourrait demander des examens complémentaires.



Le jeune champion d’Afrique (22 ans) a passé une dernière journée de mercato chargée. Dans la matinée, il était près de signer à Leeds. Le club anglais avait fait une offre de 10 millions (bonus inclus) et affrété un jet privé pour Bamba Dieng, également assidûment courtisé par Lorient qui était prêt à mettre entre 6 et 8 millions d’euros.



La piste anglaise convenait au président marseillais, Pablo Longoria, pas très chaud à l’idée de renforcer un concurrent. Tout était donc bouclé pour que le Sénégalais découvre la Premier League.



C’est ainsi que Nice est entré dans la danse pour tout chambouler, suscitant la colère du président de Leeds qui avait commencé à communiquer sur les réseaux sociaux sur la venue du Marseillais.



L’Équipe, qui signale que l’agent de Bamba Dieng, Bocar Seck, était injoignable hier, rapporte que les dirigeants marseillais, fort irrités par les rebondissements du feuilleton, se sont demandés à un moment si ces derniers n’essayaient pas de faire capoter au dernier moment toutes les négociations.



C’est que Bamba Dieng a toujours clamé qu’il voulait rester à Marseille, malgré la volonté de son président de le vendre et sa mise à l’écart par son entraîneur, Igor Tudor.



Avec la tournure des événements, le joueur formé à Diambars reste dans la Cité phocéenne. Mais rien ne dit qu’il aura du temps de jeu, même s’il se rétablit de son problème au genou.