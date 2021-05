OM : Le remplaçant de Mandanda déjà trouvé ?

Lafont, le profil idéal pour succéder à Mandanda ?





En effet, La Provence, précise que malgré la levée de l’option d’achat de 7,5 millions d’euros du FC Nantes figurant dans son prêt, Alban Lafont ne voudrait pas faire de vieux os dans la capitale de la Loire. Ainsi, des premiers contacts auraient été amorcés entre le jeune gardien français et la direction marseillaise. Si le prix pourrait être de ce fait plus élevé que prévu, l’ancien Toulousain serait motivé par le projet et pourrait devenir le « numéro un bis » de l’OM comme le stipule le média marseillais. Affaire à suivre.