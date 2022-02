[Vidéo] OM : Le tifo géant du Vélodrome pour célébrer Pape Gueye et Bamba Dieng

Pour célébrer leurs Champions d’Afrique, les supporters de l’OM ont vu les choses en très grand.



À l’Olympique de Marseille, certaines choses ne se font jamais à moitié. Pour la réception du Clermont Foot ce dimanche en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le Club Phocéen avait fait part de sa volonté d’honorer Pape Alassane Gueye et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, sacrés Champions d’Afrique avec le Sénégal.



C’est fait et en grand. Dans un Vélodrome rempli par pas moins de 52 000 spectateurs, les supporters ont déployés un gigantesque tifo aux couleurs sénégalaises au niveau d’une des tribunes. Cela va certainement faire très chaud au cœur à Pape Gueye et Bamba Dieng, même s’ils ne sont pas titulaires pour cette rencontre.