OM : Marseille commence à tourner le dos à Jorge Sampaoli

Ce lundi, le réveil est probablement encore plus dur que d'habitude à Marseille. Dimanche soir, les Olympiens se sont inclinés sur le score de 2-0 face à Clermont, devant leur public, et laissant une image assez médiocre. Déjà dans la ligne de mire à cause de certains choix et la gestion de certains cas un peu sensibles, Jorge Sampaoli en prend donc pour son grade en ce début de semaine, après avoir été sifflé par le stade pendant et après le match.





Dans les médias locaux, on se montre assez virulent à son égard. « Il fallait par exemple beaucoup d'imagination pour comprendre ce que souhaitait Sampaoli quand son équipe, menée 0-1 [...], s'est retrouvée avec Gerson arrière gauche et Luis Henrique arrière droit en fin de rencontre », « on a donc plutôt eu l'impression d'assister à un match de handball » ou encore « les choix du coach olympien, qui n'est ni Marcelo Bielsa ni Pep Guardiola, n'ont jamais permis de redresser la barre ou d'inverser la tendance », sont certaines des phrases qu'on peut lire dans l'édition papier de La Provence aujourd'hui.





Franchement Sampaoli j'ai assez donné il a à sa disposition le meilleure OM depuis des années et il va réussir l'exploit de ne pas se qualifier en Ldc. — . (@ozuflal) February 20, 2022