OM Mercato : Stade de Reims, Boulaye Dia lâche des indices

Boulaye Dia, attaquant du Stade de Reims visé par l'OM, a lâché des indices sur son avenir sur RMC Sport. Il a confirmé des contacts avec l’Olympique de Marseille et également l’intérêt d'autres clubs, dont West Ham United.







OM : Boulaye Dia confirme des contacts avec Marseille

Boulaye Dia est sur les tablettes de l'OM, en quête d’avant-centre prêt à intégrer l’équipe d’André Villas-Boas en janvier. Et le profil du meilleur buteur du Stade de Reims correspond à celui recherché par Pablo Longoria. Même s’il n’est pas la piste prioritaire des Marseillais, il est en plan B, en cas d’échec sur les dossiers Arkadiusz Milik (Naples), Jean-Philippe Mateta (Mayence) ou encore M'Baye Niang (Stade Rennais). « Milik ? Il n'est pas l'unique option, mais peut-être la plus difficile à réaliser, car c'est un joueur important », a laissé entendre le coach de l’Olympique de Marseille, en conférence de presse. Interrogé dans l’émission Top of the Foot sur RMC, Boulaye Dia avoue des « contacts » avec l'OM lors du mercato estival 2020. Cependant, il précise que « ce n'est pas allé bien loin ». « Quelques clubs sont sortis dans la presse. C'est vrai qu'il y a des pistes, des clubs intéressés. Mais pour l'instant, ils sont juste intéressés », a-t-il expliqué.





Boulaye Dia vendu à 15 M€ cet hiver ?

L’attaquant de 24 ans a un bon de sortie cet hiver. Le club l’a donc placé sur le marché, mais comme le 2e meilleur buteur de la Ligue 1 l’a précisé, aucune offre concrète officielle n’est encore arrivée sur la table du Stade de Reims. Il existe cependant des négociations entre les représentants de Boulaye Dia et les intermédiaires mandatés par les clubs courtisans. Sous contrat jusqu’à fin juin 2022, Boulaye Dia vaut 12 M€ sur le marché des transferts. Toutefois, le club champenois exige 15 M€ au moins pour lâcher son décisif attaquant. Auteur de 12 buts en 17 matchs disputés, l'international sénégalais est le dauphin de Kylian Mbappé (12 buts aussi, mais en 15 matchs joués) au classement des meilleurs buteurs du championnat.