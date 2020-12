OM : Pas d'argent à Marseille, Villas-Boas craint le mercato

Tenus en échec à domicile face à Reims, les Marseillais ont manqué d'idées sur le plan offensif.







Après une prestation insipide samedi en début de soirée, l'OM a partagé les points avec le Stade de Reims (1-1). Affichant un visage terne, les Olympiens ont semblé empruntés et en manque de plan de jeu, une situation critiqué par Florian Thauvin après le match. Toujours bien placé au classement et avec des matchs en retard à jouer, l'OM est éliminé de toutes compétitions européennes et pourra donc se concentrer à 100% sur la Ligue 1. Dans une saison où le titre semble plus accessible que d'habitude avec un PSG en méforme, le mercato hivernal pourrait être un moment crucial pour la fin de championnat. Mais alors que l'Olympique de Marseille aurait bien besoin de renforts à certains postes, André Villas-Boas semble bien pessimiste à ce sujet.





« On va voir, on en a déjà parlé. Le mercato de janvier va bouger seulement à la fin. Je ne pense pas que l’on va bouger sauf si on a une bonne opportunité. Sur l’aspect financier, on ne peut pas faire grand chose. » a déclaré le Portugais en conférence de presse. En quête d'un attaquant pour suppléer Darío Benedetto et Valère Germain ainsi qu'un latéral droit polyvalent (le nom de Kenny Lala a été évoqué), Villas-Boas devra donc faire avec les moyens du bord jusqu'à la fin de la saison. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien coach de Porto pourrait être lassé du manque d'investissement de ses dirigeants et chercher un nouveau challenge.