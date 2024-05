OM : Riolo conseille de prendre Beye

A la recherche d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille est très intéressé par Paulo Fonseca, en fin de contrat avec Lille, et Roberto De Zerbi, libre depuis son récent départ de Brighton. Pour Daniel Riolo, le club phocéen devrait tenter une piste plus abordable, celle menant à son ancien défenseur Habib Beye, qui a annoncé son départ du Red Star et son intérêt pour l'OM.