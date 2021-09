OM : Thierry Henry sous le charme de Bamba Dieng

Deuxième avant-centre de l’Olympique de Marseille depuis le départ de Dario Benedetto, Bamba Dieng a parfaitement répondu aux attentes placées en lui par Jorge Sampaoli.



Il y a quelques semaines encore, l’entraîneur argentin ne comptait pas trop sur le Sénégalais. Puisque lors du mercato estival, Sampaoli a tout fait pour recruter un nouveau buteur pour concurrencer Arkadiusz Milik. Mais faute de budget, Pablo Longoria n’a pas pu faire venir l’attaquant tant désiré. Par conséquent, l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste doit faire avec les moyens du bord pour cette première partie de saison. Le week-end dernier, avec l’absence de Dimitri Payet, il a donc dû donner sa chance à Bamba Dieng. Titularisé dans le couloir gauche de l’attaque phocéenne, le jeune de 21 ans a parfaitement répondu présent en marquant un doublé, tout cela après avoir touché deux fois le poteau. En tout cas, la prestation de Dieng a été saluée par Thierry Henry en personne.



« Dieng a été extraordinaire »



« On doit entrer dans le discours tactique. Je pense que Dieng a fait un très bon match contre Monaco, mais la tactique l’a mis en valeur. Les joueurs savent exactement ce qu’ils ont à faire. Que ce soit Payet qui joue en faux numéro 9, que ce soit Harit qui joue en faux 9, ils savent très bien où sont leurs ailiers, où écarter, changement d’aile toujours possible. Luan Peres, si tu veux jouer court, tu peux jouer court. Tu sais que tes ailiers peuvent aussi prendre la profondeur donc tu peux jouer long. Tu as deux choix. Tu peux jouer entre les lignes. Guendouzi a le droit de venir jouer, attaquer la défense. Rongier, pareil. Dieng a été extraordinaire. Ce que j’aime avec Marseille, c’est que peu importe qui joue, le schéma reste le même. On va jouer de la même façon, on va attaquer, et je prends du plaisir à voir cette équipe », a détaillé le consultant d’Amazon Prime Video, qui pense que Sampaoli est vraiment en train de construire quelque chose de solide à Marseille.



Avec Footradio