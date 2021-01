Omar Daf (Sochaux) : "Tout n'était pas parfait mais cette victoire va compter"

Omar Daf n'était pas satisfait à 100% après la victoire face à Dunkerque mais il retient le résultat et les trois points, importants pour la suite de la saison. Devant les médias, le coach des Lionceaux a donc expliqué : "Ce championnat est compliqué et nous jouerons dès vendredi face à un adversaire très fort. Mais c'est la période où il faut tout faire pour prendre des points et rester dans la course. Tout n'était pas parfait mais cette victoire va compter. Face à un adversaire venu pour prendre un point, il fallait être patient et user notre adversaire. Ce qui a fait la différence, c'est notre efficacité. Nous progressons mentalement." Et pour lui, cette progression devra se poursuivre vendredi soir face à Clermont, solide vainqueur de Grenoble 3 buts à 0.