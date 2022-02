Omar Pène:«Je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie»

L’artiste-musicien, Omar Pène a depuis longtemps chanté l’équipe nationale de football du Sénégal. Certaines de ses chansons sont une incitation et des encouragements à la victoire, à remporter une finale de la Coupe d’Afrique des nations de football. Et, cette 33ème édition est la bonne. Le Sénégal est sorti vainqueur de ce tournoi, le dimanche 6 février face à l’Egypte. «Je n'ai pas les mots pour exprimer ma joie, ma satisfaction et ma gratitude envers ces vaillants Lions. L'aventure continue mes fils. Le Sénégal au-devant de la scène, Diarama jambars (Merci les guerriers)», a fait savoir le chanteur Omar Pène, après le sacre des Lions.