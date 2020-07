Onuachu positif au coronavirus: La Gantoise annule le match amical prévu contre Genk

Paul Onuachu testé positif au Coronavirus

Le KRC Genk a confirmé le test positif au coronavirus de Paul Onuachu. L'attaquant nigérian a dès lors été placé en quarantaine, a annoncé le club limbourgeois de D1A sur son site officiel jeudi matin.

La rencontre amicale prévue samedi contre La Gantoise a été annulée, à la demande des Buffalos. Par contre, l'amical contre l'Eendracht Termien est maintenu ce jeudi soir.

Kouassi a contracté la malaria