Onze clubs de Serie A réclament des sanctions contre les trois participants italiens à la Super Ligue

Ce samedi, onze clubs de Série A ont adressé une lettre au président de la ligue, Paolo Dal Pino, pour réclamer des sanctions à l'encontre de l'AC Milan, de l'Inter Milan et de la Juventus.





L'AS Rome, le Torino, Bologne, le Genoa, la Sampdoria, la Spezia, Benevento, Crotone, Sassuolo, Parme et Cagliari ont tous signé une lettre commune, adressée à Paolo Dal Pino, président de la ligue, pour demander des sanctions contre l'AC Milan, l'Inter Milan et la Juventus, selon l'agence de presse italienne ANSA. En cause, leur participation au projet avorté de Super Ligue.



La lettre réclame une réunion d'urgence entre les vingt clubs de Serie A pour « analyser les actes des trois clubs et leurs conséquences ». Les trois clubs ont, selon cette lettre, « développé et approuvé un projet secret avec d'évidents et sérieux dégâts pour le football italien ». Les onze signataires notent aussi que les trois mutins « n'ont pas encore communiqué formellement leur retrait du projet, preuve d'une possible et inacceptable relance de sa création »