[Sénégal-Mozambique] Onze des Lions : Aliou Cissé en mode redistribution des cartes

Dans la liste des 24 joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Mozambique, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a zappé 11 mondialistes. Des joueurs qui faisaient partie des cadres de la sélection et qui pour la plupart étaient des titulaires dans son dispositif.



A cela s’ajoute le forfait de Pape Guèye pour le premier match des Lions prévu, ce vendredi à 19 heures, au stade Abdoulaye Wade. Une situation qui va, sans doute, pousser le sélectionneur national a revoir sa copie pour composer une équipe capable de battre le Mozambique.



Embarras du choix dans les buts



La première équation à régler pour Aliou Cissé c’est bien le poste de gardien de but. Avec l’absence du numéro 1, Édouard Mendy, le technicien sénégalais doit choisir entre Seny Dieng, Alfred Gomis et Mory Diaw. Si Seny semble depuis quelques temps la doublure d’Edouard Mendy, l’état de forme actuel d’Alfred et Mory Diaw a installé un embarras du choix dans la tête du Sélectionneur.



‘’Que ce soit Seny, Alfred et Mory, nous avons trois bons gardiens. Nous allons voir quelle sera la meilleure solution à prendre. Mais une chose est claire: se doter de trois bons gardiens, c’est très intéressant pour le Sénégal. Le choix final se fera avec l’entraîneur des gardiens, Tony Sylva’’, a soutenu Aliou Cissé en marge de la séance d’entraînement, mardi dernier.



Une défense inédite



Si malgré l'absence d’Edouard, Cissé peut compter sur des portiers expérimentés et qui sont en forme, tel n’est pas le cas en défense. Ce secteur de l’équipe du Sénégal est fragilisé par des blessures et des manques de temps de jeu. ‘’Nous n’avons pas 50% de notre défense. Sur cinq, trois ne sont pas là, mais on a des joueurs expérimentés comme Koulibaly et Youssouf Sabaly. Il faut aussi donner la chance aux autres pour savoir de quoi ils sont capables’’, a reconnu Cissé, hier, en conférence de presse.



Le patron du banc des Lions doit nécessairement innover avec les jeunes nouveaux ou se baser sur la polyvalence de certains pour colmater les brèches. Ainsi dans l’axe, on peut s’attendre à un duo Kalidou Koulibaly-Niakhaté. A gauche Sabaly pourrait dépanner en l’absence de Ismaïla Jakobs et le manque d’un gaucher expérimenté. Noah Fadiga ou Formose Mendy pourraient être titularisés sur le flanc droit.



Qui pour épauler le duo Gana-Mendy?



Dans l’entrejeu, des changements sont aussi attendus. Sans doute, Gana Guèye et Nampalys Mendy seront titulaires. La question qui se pose est de savoir qui de Pathé Ciss ou Dion Lopy va accompagner le duo Gana-Mendy dans l’entrejeu. Si Ciss a plus de vécu, Lopy a plus de temps de jeu en club.



Krépin, Boulaye, Sadio en attaque



Avec le retour de Sadio Mané après une longue blessure qui l’a privé de mondial, l’attaque des Lions retrouve son élément essentiel. Le joueur du Bayern pourrait avoir à ses côtés Boulaye Dia et Krépin Diatta qui sont en train de réaliser une bonne saison avec leurs clubs.



Onze probable



Sény Dieng - Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Youssouf Sabaly, Noah Fadiga- Gana Guèye, Nampalys Mendy, Dion Lopy - Sadio Mané, Krépin Diatta, Boulaye Dia