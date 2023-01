Opéré d'une fracture du doigt : Édouard Mendy promet de revenir plus fort

Édouard Mendy traverse des moments difficiles, cette saison, en Premier League. Déjà relégué au second plan depuis l’arrivée de Graham Potter sur le banc de Chelsea, le portier sénégalais est contrarié par des blessures. Il est actuellement écarté des pelouses par une fracture à un doigt. Il a même été opéré en fin de semaine dernière.