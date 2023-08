Organisation de la Can 2023 en Côte d’Ivoire : Ouattara rassure l’Afrique

Ce lundi 07 août 2023, la Côte d’Ivoire commémore le 63ème anniversaire de son indépendance. A la veille de l’évènement, le président Alassane Ouattara s’est adressé à la nation dans une allocution télévisée. Le chef de l’Etat a évoqué l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dans le pays l’année prochaine. A l’en croire, la Côte d’Ivoire est déjà prête à accueillir la compétition.





« Dans quelques mois, plus précisément, le 13 janvier 2024, notre pays aura l’honneur d’accueillir la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, la Can 2023. Nous sommes déjà prêts à accueillir la plus grande compétition sportive du continent » a assuré Alassane Ouattara.





L’homme d’Etat reste persuadé que son pays offrira à l’Afrique, ce qu’il a de « meilleur en termes d’accueil, de culture et de richesses touristiques », grâce à l’hospitalité légendaire des ivoiriens.