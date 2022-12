Ouakam : le complexe sportif de l’USO fait l'unanimité

Le Président Alfred Bathily met tout Ouakam d'accord sur le Projet du Complexe Sportif de l'USO, club historique de Dakar fondé en 1951.



Réuni ce dimanche 25 décembre 2022 en assemblée générale d'information, le Club historique lebou a accueilli dans la liesse le projet du Complexe Sportif de l'USO présenté par son président Alfred Bathily.



Autorités religieuses, administratives et coutumières ont salué et béni l'ambitieux projet qui permet à l'équipe de se doter d'un important patrimoine avec la construction d'un magasin Auchan, un siège multifonctionnel et deux terrains de basket remis à neuf.



Le Président de l'USO entend avec son équipe et l'accompagnement du Maire Abdoul Aziz Gueye œuvrer pour le rayonnement de Ouakam dans le sport.



Porté à la tête du Club en décembre 2021, Alfred Bathily pose un acte important un an après son élection avec ce projet ambitieux qui, dit-il, “doit marquer une nouvelle ère dans le mode de financement et de management du Club”.



Les entreprises adjudicataires des marchés démarreront les travaux cette semaine.