[La tanière des footeuses] Oumy Niasse : « Aliou Cissé gagnerait à faire confiance à Iliman Ndiaye»

Oumy Niass, en dehors des études, la passionnée du ballon rond joue en première division à Kaolack FC

La coupe du monde masculine de football a débuté le 20 novembre dernier à Qatar, un sport universel et sans genre. Seneweb vous propose une série d’interviews de femmes tout au long de la compétition au-delà des stéréotypes.





Oumy Niass, étudiante à la faculté des lettres, est la première à entrer en jeu. Originaire de la région de Kaolack, elle est étudiante au département d’espagnol de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En dehors des études, la passionnée du ballon rond joue en première division à Kaolack FC. Elle évolue actuellement au club des Aigles de Médina.





L'équipe nationale du Sénégal a raté son entrée en lice dans cette Coupe du monde 2022 en enregistrant une défaite (2-0) contre les Pays-Bas. Quelle analyse faites-vous de la prestation des Lions? (NDLR : entretien réalisé avant le match SEN vs Qat)





Nous avons de très bons joueurs et qui ont déjà fait leurs preuves à l’international. Nous avons de très bons éléments malgré l’absence de Sadio Mané. Mais nous plaçons beaucoup d’espoir en l’équipe et nous pouvons même soulever la coupe. Nous avons des joueurs techniques sur le plan physique et sur le plan tactique. Il faut gommer certaines erreurs pour espérer aller le plus loin possible.





Vous parliez tantôt de joueurs techniques sur le plan physique et sur le plan tactique. Que pensez-vous justement de la tactique d’Aliou Cissé lors de cette première sortie ?





Ils ont bien joué et ils n’ont pas démérité face aux Pays-Bas. Ils se sont un peu relâchés vers la 80ème minute avec l’erreur d’Edouard Mendy. Il faut aussi noter la sortie de Cheikhou Kouyaté et l’entrée de Pape Gueye au niveau de la seconde période. A ce niveau, il y a eu énormément de couacs et des choses à corriger pour cette deuxième sortie. Le classement 4-3-3 est un bon choix pour le Sénégal. Cependant, Aliou Cissé doit revoir le milieu. On ne peut pas mettre au milieu trois joueurs au même poste bien vrai que le milieu a besoin de force. Mais il peut mettre deux défensifs : Nampalys Mendy avec Idrissa Gana Gueye. Il peut ensuite mettre un animateur comme Pape Matar Sarr ou Pape Gueye. C’est vraiment quelque chose à corriger pour le bien de l’équipe.





Le coach doit aussi revoir les excentrés. Je pense qu’il gagnerait à faire confiance à Iliman Ndiaye. C’est vrai que Krepin Diatta est un bon élément mais il peine à marquer des buts. Aliou Cissé doit vraiment corriger l’excentré et le milieu. Il faut ces modifications pour espérer aller le plus loin possible dans cette compétition.





“Il suffit juste de croire en nous et je suis persuadée qu’on pourra soulever la coupe”





Lors de ces matchs, certaines équipes sont arrivées à créer énormément de surprises, des bonnes comme des moins bonnes. Comment jugez-vous les équipes pour cette première semaine?





Je dirai que c’est encore trop tôt pour juger une équipe car le football n’est pas une science exacte. En effet, il y a certaines équipes qui arrivent à créer la surprise comme l’Arabie-Saoudite face à l’Argentine. Je peux dire qu’une équipe qui arrive déjà à se qualifier pour le mondial peut être considérée comme un champion. On peut voir des équipes qui ont de bons joueurs de qualité comme la France, l’Allemagne. Il y a aussi d’autres considérées comme des équipes ‘moyennes’ qui ont réussi une bonne entrée en jeu. Il reste encore des matchs et je dirai que certaines peuvent créer la surprise. Pour preuve, l’Allemagne a été battue par le Japon. Ce n’est pas une science exacte.





Quelles sont les équipes qui peuvent aller au bout ?