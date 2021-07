[vidéo] Ousmane Dembélé Et Antoine Griezmann Accusés De Racisme Anti-asiatique

LASZLO BALOGH VIA AFP

Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé lors de l'Euro, le 19 juin 2021

Une vidéo des deux joueurs du FC Barcelone et de l'Équipe de France, en train de se moquer de techniciens en 2019 au Japon, circule depuis plusieurs jours.





FOOTBALL - La vidéo suscite un tollé sur les réseaux sociaux. Deux joueurs de l'Équipe de France de football, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont accusés de racisme anti-asiatique après la publication d'une séquence sur les réseaux sociaux. Selon les informations du journal hongkongais South China Morning Post, reprises par Courrier International, la vidéo aurait été filmée à l'été 2019 lors d'une tournée de préparation du FC Barcelone au Japon pour la Rakuten Cup.





Sur la vidéo, seul Antoine Griezmann est visible et l'on distingue vraisemblablement la voix d'Ousmane Dembélé. Les propos ont de quoi susciter la colère. Alors que des gros plans sont faits sur les visages d'employés et de salariés les entourant, on peut entendre "toutes ces sales gueules", "oh p*tain la langue", ou encore "vous êtes en avance ou vous n'êtes pas en avance dans votre pays?". Antoine Griezmann, qui ne dit rien, se retourne régulièrement vers son coéquipier en riant. .