Ousmane Dembélé sur la finale du Mondial-2022 : ‘’On est plus calme, plus expérimenté’’

Ousmane Dembélé

L’attaquant de l’équipe de France, Ousmane Dembélé, était en conférence de presse ce vendredi, en prélude à la finale du Mondial Qatar-2022.





Selon le joueur du Barcelone, les Bleus ont gagné en expérience et sont plus calmes cette année qu’en 2018. "On était plus euphorique en 2018 après la victoire contre la Belgique. Aujourd'hui, on est plus calme, plus expérimenté", soutient-il.