Ovation et cadeaux: l’apparition (très) remarquée de Mbappé à un match de NBA

l’apparition (très) remarquée de Mbappé à un match de NBA

La star du PSG Kylian Mbappé et son coéquipier Achraf Hakimi ont fait une apparition remarquée lundi au bord du terrain des Brooklyn Nets, d'où ils ont assisté à la 12e victoire consécutive de Kevin Durant et ses coéquipiers en NBA.

Avant le début de la rencontre, des images de la récente finale de la coupe du monde, durant laquelle Mbappé s'était illustré par un triplé malgré la défaite de la France face à l'Argentine aux tirs au but (3-3 a.p.), ont été diffusées sur l'écran géant surplombant le terrain, suscitant une ovation pour l'attaquant du PSG, selon une vidéo diffusée sur Twitter.

Déjà présent en juin lors de la draft NBA, la bourse durant laquelle les équipes recrutent de nouveaux jeunes joueurs, Mbappé n'a jamais caché être un fan du basket nord-américain, et la ligue le lui rend apparemment bien.





Outre son ovation, le joueur et son coéquipier marocain ont également reçu des maillots de la superstar des Nets Kevin Durant, venu les saluer et prendre la pose pour quelques clichés au bord du terrain, selon des images diffusées par la NBA sur son compte Instagram. Football ???? Basketball



Kylian Mbappe and Achraf Hakimi were in attendance during the NBA game between Brooklyn Nets and San Antonio Spurs last night. #JoySportspic.twitter.com/zYtbw5aqhs — ?? #JoySportsZone ?? (@JoySportsGH) January 3, 2023





“Je voulais venir depuis longtemps”

"Je voulais venir depuis longtemps, avant l'été. Je suis venu avec mon ami Achraf Hakimi, on voulait venir au Barclays Center (la salle des Nets, ndlr), et maintenant, on est là et on va se régaler avec ce match", a déclaré Mbappé -en anglais- dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par la NBA.





Dans une autre vidéo, on voit Mbappé dans le vestiaire féliciter les joueurs new-yorkais. "Félicitations. C'était vraiment plaisant à regarder. Bonne chance pour la saison", a déclaré le vice-champion du monde français. Sur le terrain, les Nets l'ont en effet aisément emporté 139-103 face aux San Antonio Spurs, enchaînant une 12e victoire de rang grâce notamment à 25 points et 11 passes décisives de Kevin Durant, et 27 points et 8 rebonds du meneur Kyrie Irving.