Panthères du Gabon : Deux cadres "exclus" de l’équipe

La Fédération gabonaise de football ne compte plus transiger sur la discipline dans la tanière des Panthères. Ce mardi 14 novembre 2023, elle a décidé d’exclure de l’équipe en regroupement deux joueurs importants.





Il s’agit d’Aaron Boupendza de Cincinnati FC en MLS et de Didier Ibrahim Ndong d’Al-Riyadh en Arabie saoudite. Selon le communiqué de la Fegafoot annonçant leur exclusion, ces deux joueurs sont coupables d’indiscipline.





« Le staff technique a décidé de renvoyer Didier Ndong Ibrahim et Aaron Boupendza dans leurs clubs »





« Les deux internationaux présents à Libreville depuis le vendredi 10 novembre 2023 pour prendre part aux éliminatoires du Mondial-2026, n’ont jamais rallié le lieu du regroupement en dépit des billets des vols domestiques en leur possession. Par conséquent, ce mardi 14 novembre, soit deux jours avant le match contre le Kenya, le staff technique, au regard du nouveau paradigme basé sur la discipline et par respect pour l’ensemble du groupe présent à Bongoville, a décidé de renvoyer messieurs Didier Ndong Ibrahim et Aaron Boupendza dans leurs clubs respectifs » renseigne le communiqué de la Commission médias, communication et marketing de la Fegafoot.





Désormais, « l’équipe nationale est au-dessus de toute autre considération personnelle » ajoute la note. Les joueurs qui seront dorénavant convoqués en sélection, doivent être des « Gabonais épris de patriotisme, respectueux de la tanière et engagés à défendre dignement les valeurs de la République ».





Le Gabon avait déjà géré des cas d’indiscipline à la dernière CAN





Inutile de rappeler que les Panthères du Gabon avaient déjà eu à gérer par le passé des problèmes d’indiscipline. On se souvient tous des sanctions imposées à Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina en pleine Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun. Ces derniers avaient été renvoyés dans leurs clubs après avoir passé une soirée très arrosée au pays des Lions indomptables.