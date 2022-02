Papa Massata Diack : «La bande à Sadio Mané nous a, enfin, délivrés de l’angoisse»

Papa Massata Diack sur le sacre des lions

Plus de deux semaines depuis que le Sénégal est champion d’Afrique, pour la première fois de son histoire. Un sacre hautement mérité, selon le fils du défunt et ancien patron de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Lamine Diack. Massata Diack puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déclaré, dans une contribution que «la bande à Sadio Mané (Sané Madio) nous a, enfin, délivrés de l’angoisse, en rentrant définitivement dans l’histoire par la grande porte, avec la Coupe d’Afrique des Nations remportée de haute lutte et que nous attendions tous depuis plus de 50 ans ».