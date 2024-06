Pape Gueye annonce son départ de l’OM

Alors que son contrat expire dans quelques jours, Pape Gueye ne prolongera pas l’aventure à l’Olympique de Marseille. Arrivé du Havre à l’été 2020, le milieu de terrain sénégalais a publié un message d’au revoir sur son compte Instagram. Sa future destination n’a pas été révélée. Il y a quelques semaines, Villarreal était annoncé en pole position pour s’attacher ses services.