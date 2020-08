Pape Gueye (OM) : « L'Olympique de Marseille, c'est un rêve de gosse »





Présenté à la presse ce jeudi, le milieu Pape Gueye (21 ans), une des nouvelles recrues de l'OM, est satisfait de son intégration au sein du club phocéen.









Pape Gueye, milieu de terrain de l'OM, présenté à la presse ce jeudi avec Leonardo Balerdi : « Mon arrivée s'est très bien passée. J'ai été bien accueilli par l'ensemble du groupe, le staff... J'ai été bien intégré. Sur le terrain, ça s'est bien passé. Les joueurs m'ont beaucoup parlé, je suis un des plus jeunes du groupe. Je suis vraiment content de mon adaptation. Je remercie les joueurs, le personnel et le staff.









« C'est ce que je cherchais pour la suite de ma carrière et pour ma progression »





J'ai choisi l'Olympique de Marseille parce que c'est un grand club. On connaît tous l'Olympique de Marseille, ses supporters, son stade, la qualité des joueurs et de l'effectif, jeunes et plus anciens qui font un bon mélange... L'Olympique de Marseille c'est ce que j'envisageais étant plus jeune, c'est un rêve de gosse.





Au début, j'ai été assez choqué par l'intensité, comme je viens de Ligue 2. Il y a beaucoup de grands joueurs, jeunes et anciens. Il y a beaucoup de qualité dans l'effectif, et c'est ce que je cherchais pour la suite de ma carrière et pour ma progression. »