Pape Mamadou Sy, Lamine Camara, Ousmane Diouf, Mamadou Sané : Ces Lions qui ont brillé au Chan-2022

Ces Lions qui ont brillé au Chan-2022

Le Sénégal est reparti de la 7e édition du Chan avec le Graal continental dans ses bagages. Une victoire historique qui place le football sénégalais au plus haut sommet du football africain. Après le sacre de la bande à Sadio Mané à la Can déroulée au Cameroun et le triomphe des Lions du Beach Soccer au Mozambique, les hommes du coach Pape Bouna Thiaw ont déjoué tous les pronostics, en battant en finale l’Algérie devant son public.





Si le travail collectif a permis au Sénégal de remporter le titre, quelques individualités ont brillé dans ce Chan, montrant qu’ils peuvent prétendre à une place en sélection A.





Pape Mamadou Sy : Meilleur gardien de la compétition





Titularisé à la place d’Alioune Badara Faty du Casa Sports, Pape Mamadou Sy a donné raison au staff technique qui lui a fait confiance. Avec un seul but encaissé lors de la défaite (0-1) contre l’Ouganda, le gardien de but de Génération Foot a brillé dans cette compétition. Auteur de brillantes prestations contre la Côte d’Ivoire, la RD Congo et la Mauritanie, le longiligne portier (1m94) a été impeccable en finale contre le pays hôte. Intraitable pendant 120 minutes contre les Fennecs d’Algérie, Pape Mamadou Sy a été déterminant en arrêtant le penalty de Mahiouz qui pouvait permettre à l’Algérie de gagner le trophée. C’est logiquement qu’il a été sacré Meilleur gardien de la compétition par la Caf.





Ousmane Diouf : un défenseur à la hauteur





Auteur du premier but du Sénégal contre la RD Congo (3-0), Ousmane Diouf a réalisé un bon tournoi. Imbattable dans les airs et très propre dans ses relances, le puissant défenseur central (1m90) a été pour beaucoup dans l’excellente prestation de la défense sénégalaise qui n’a pris qu'un seul but. Ses bonnes prestations ont séduit le club soudanais d’Al Hilal qui lui a offert un contrat de quatre ans.





Mamadou Sané : La révélation du tournoi





C’est incontestablement la révélation de la compétition, côté sénégalais. Titularisé à la place du capitaine Moutarou Baldé, le petit latéral droit (1m68) de Guédiawaye a séduit les nombreux observateurs qui étaient à cette 7e édition du Chan. Impeccable dans les tâches défensives et précieux dans les phases offensives, Mamadou Sané a livré un grand tournoi. Son superbe centre sur le but de Pape Amadou Diallo en demi-finales, contre Madagascar (1-0) est un modèle du genre. Avec ses belles prestations, il risque de ne pas faire de vieux os au Guédiawaye FC.





Cheikh Tidiane Sidibé : Meilleur latéral gauche de la compétition





Sur son couloir gauche, Cheikh Tidiane Sidibé a multiplié les montées. Comme Mamadou Sané, il a été crédité d’un très bon tournoi. Aussi bon offensivement que défensivement, le latéral gauche de Teungueth FC n’a rien lâché, du début à la fin du tournoi. Pour preuve, à la fin de la phase de groupes, il avait été nommé dans l’équipe type. Très bon techniquement, très discipliné dans le jeu et doté d’un bon sens du placement, il a été incontestablement l’un des hommes forts du sacre continental.





Lamine Camara : Un futur grand





Cette compétition a confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. Milieu de terrain très technique et doté d’une bonne vision de jeu, Lamine Camara a illuminé cette 7e édition par son talent. Positionné au poste de meneur de jeu, la pépite de Génération Foot, qui a signé au FC Metz (Ligue 2 française) a été énorme durant le tournoi, marquant le seul but de la victoire en quarts de finale contre la Mauritanie. Il a été plusieurs fois nommé Homme du match par les techniciens de la Caf. Le Sénégal tient en lui le futur remplaçant de Gana Guèye.





Pape Amadou Diallo : L’avenir lui sourit