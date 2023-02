[Vidéo] Pape Mamadou Sy, meilleur gardien du CHAN, se raconte…

Pape Mamadou Sy, meilleur gardien de but du Chan

Pape Mamadou Sy, élu meilleur gardien de but du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) de football remporté par le Sénégal, a accordé un entretien exclusif à Seneweb. L'occasion pour lui de revenir sur son expérience intense vécue lors de cette compétition, et d’aborder son parcours et ses rêves .





Retrouvé là où il a commencé sa carrière, à Louga au terrain Wattel, Pape Sy jette un regard sur le rétroviseur pour évoquer son enfance.

Il confie, par ailleurs, son ambition de signer un contrat professionnel avec un grand club européen et de rejoindre l'équipe nationale A.